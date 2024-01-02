Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gözler hücum hattına çevrildi. Yıldız bir ismi kadrosuna katmak isteyen bordo-mavili ekip, Suudi Arabistan'da forma giyen yıldız bir isim için çalışmalara başladı. Fırtına, Galatasaray'ın istediği yıldız oyuncuyu transfer etmeyi planlıyor. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri

Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Ahli'den ayrılmak isteyen ve bunu kulübüne ileten Brezilyalı yıldız Roberto Firmino'yu Türkiye'den bir takımın transfer etmek istediği ileri sürüldü. Karadeniz Gazetesi'nin Talksport'tan derlediği haberde, "Firmino'yu transfer etmek için birçok önemli kulüp harekete geçti. Tür kiye'nin şampiyon ekiplerinden birisi de Firmino için oldukça ısrarlı" yorumunda bulundu.

Brezilyalı yıldız Firmino'nun Al Ahli'den ayrılıp Türkiye'ye geleceği haberi sosyal medyada geniş yankı buldu. Talksport'un bahsettiği kulübün kendi takımları olduğunu öne süren Trabzonsporlu ve Galatasaraylı taraftarlar, yorum savaşına girdi. Trabzonsporlu taraftarlar, Firmino bize gelecek" derken, Galatasaraylı taraftarlar da Brezilyalı forvetin kendilerini tercih edeceğini öne sürdü.

19 maçta, 3 gol attı, 3 asist yaptı

Al Ahli Kulübü, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki forvet Roberto Firmino'yu sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor. Türkiye'den teklif alan Brezilyalı forveti, Sheffield United ve Hoffenheim da istiyor. Firmino bu sezon Al Ahli'de19 maça çıktı, 3 gol 3 asistlik skor katkısı sağladı.