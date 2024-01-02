Fırtına'dan ses getiren hamle!
Trabzonspor'da sol beke sürpriz aday!
Vişneli Ayva tatlısı yapılışı, malzemeleri.. İşte lezzetli ve pratik vişneli ayva tatlısı tarifi
Canlı Döviz ve Altın Kuru takibi 💲
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Ghezzal takımdan ayrılacak mı? Ghezzal takımdan ayrılacak mı? 10:31
Fırtına'dan ses getiren hamle! Fırtına'dan ses getiren hamle! 10:20
Galatasaray'a çilek geliyor! Galatasaray'a çilek geliyor! 09:48
G.Saray'a şok! İhtar çekilecek G.Saray'a şok! İhtar çekilecek 00:48
G.Saray'a şok! İhtar çekilecek G.Saray'a şok! İhtar çekilecek 00:47
İngiliz ekibi onun için geliyor! İngiliz ekibi onun için geliyor! 23:20
Daha Eski
Roma'nın gözü G.Saray'ın yıldızında! Roma'nın gözü G.Saray'ın yıldızında! 23:17
F.Bahçe'den Savic hamlesi! F.Bahçe'den Savic hamlesi! 23:04
G.Saray'da sol beke gençlik aşısı! G.Saray'da sol beke gençlik aşısı! 22:55
Beşiktaş B planını belirledi! Beşiktaş B planını belirledi! 22:52
Crespo'ya Panzerler talip oldu! Crespo'ya Panzerler talip oldu! 22:43
F.Bahçe'ye Jorginho müjdesi! F.Bahçe'ye Jorginho müjdesi! 22:17
SON DAKİKA