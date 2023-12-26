Trabzonspor'da geçirdiği 4 senede ortaya istikrarlı bir performans ortaya koyan Tony Nwakaeme taraftarın unutamadığı oyuncular arasına girdi. Bordo-mavili taraftarın takımda yeniden görmek istediği futbolcu için Fırtına'nın görüşmelernei devam ederken Nijeryalı oyuncunun kulübüyle sözleşmesini feshetmek için görüşmelerini de sürdürdüğü öğrenildi. İşte detaylar...

Takvim'in haberine göre, Trabzonspor'un yeniden kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu Anthony Nwakaeme konusunda süreç devam ediyor. Nijeryalı oyuncunun kulübüyle ayrılık konusunda görüşme yaptığı iddia edildi. Daha önce Doğan'ın "Bonservis bedeli ödeyemeyiz" dediği oyuncunun kulübünden bonservisini alması halinde Trabzonspor'a imza atacağı bildirildi. Bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 11 maça çıkan Nwakaeme 3 gol, 1 asistle oynamıştı.