Fırtına'nın, Panathinaikos ile sözleşmesi bittikten sonra bedelsiz olarak aldığı Kourbelis, bordo-mavili takımda umduğunu bulamadı. İlk yarısı sona eren ligde 3'ü sezonun ilk haftaları olmak üzere toplamda 5 maçta 283 dakika forma giyebilen 30 yaşındaki ön libero, ayrılabilir. Fotomaç'ın haberine göre; Yunan kulübü Olimpiakos, ara transfer döneminde tecrübeli orta saha için Trabzonspor'un kapısını çalacak. Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen yönetim, transfer için kolaylık sağlayabilir.