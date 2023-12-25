Fırtına'nın, Panathinaikos ile sözleşmesi bittikten sonra bedelsiz olarak aldığı Kourbelis, bordo-mavili takımda umduğunu bulamadı. İlk yarısı sona eren ligde 3'ü sezonun ilk haftaları olmak üzere toplamda 5 maçta 283 dakika forma giyebilen 30 yaşındaki ön libero, ayrılabilir. Fotomaç'ın haberine göre; Yunan kulübü Olimpiakos, ara transfer döneminde tecrübeli orta saha için Trabzonspor'un kapısını çalacak. Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen yönetim, transfer için kolaylık sağlayabilir.
Trabzonspor'un yıldızına komşu kancası! Transfer...
Sezon başında transfer edilen ama forma şansı bulmakta zorlanan 30 yaşındaki Yunan ön liberoya ülkesinden Olimpiakos takımı talip oldu. Resmi teklif sunacaklar
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 25.12.2023- 06:40