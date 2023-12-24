Trabzonspor Kulübü önceki gün yaptığı açıklamada Abdülkadir Ömür'ün sol alt adalesinde minimal ödem tespit edildiğini duyurmuştu. Fotomaç'ın haberine göre; genç futbolcu, doktorların izin vermesiyle fedakarlık yapıp, sahaya çıktı. 24 yaşındaki yıldız 81 dakika sahada kaldı. Hücumları organize etmeye çalıştı. Mücadelenin sonunda yerini Enis Bardhi'ye bıraktı. Maç sonu üzgündü.
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'den büyük fedakarlık!
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Rams Başakşehir'i ağırlayan Trabzonspor'da, Abdülkadir Ömür'ün fedakarlık yaparak sakat oynadığı öğrenildi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 24.12.2023- 10:10 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023- 10:20