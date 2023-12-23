Trabzonspor - RAMS Başakşehir maçı CANLI İZLE | Trabzonspor - RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak olan maçta Volkan Bayarslan düdük çalacak. Mücadele öncesinde 11'ler belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maç öncesi her iki takımın da 11'leri belli oldu.

TRABZONSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Mendy, Eren, Larsen, Berat, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Onuachu

Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Mehdi, Berkay, Pelkas, Serdar, Figueiredo, Piatek

TRABZONSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Başakşehir maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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