Abdullah Avcı: Sabırlı oynamamız gerek!

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, RAMS Başakşehir maçı öncesi konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Şehitlerimiz var. İstemediğimiz durumlar. Baş sağlığı, sabır diliyorum ülke adına."

"Kayserispor maçında son dakikalarda yediğimiz gol var. Onun ardından Gaziantep ve İstanbulspor maçlarında tekrar bir toparlanma sürecini yaşadık. Başakşehir'de 431 maça çıkmışım, bana çok şey kattılar, ben de onlara çok şey kattım. Çok güzel bir hikayeydi."

"Topa sahip olduğumuzda sabırlı oynamamız gereken bir rakip var. Umarım çalıştıklarımızın karşılığını alırız. Yeni yıla girerken, yeni bir sayfa açabilmek için devam etmek istiyoruz. İyi bir rakibe karşı, iyi bir maç bizi bekliyor."