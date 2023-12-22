Trabzonspor devre arasında yapacağı transferler için çalışmalara hız verdi. Savunmanın sağına takviye yapmayı planlayan Karadeniz Fırtınası'nda gündeme sürpriz bir isim geldi. Takvim'in haberine göre Bordo-Mavililer, İtalya Ligi'nin iddialı ekiplerinden Roma'da forma giyen 28 yaşındaki sağ bek Rick Karsdorp için harekete geçti. Bordo-Mavililer'in Ocak ayı transfer döneminde bu transfer için Roma ile pazarlık masasına oturması bekleniyor.

16 MİLYON EURO'YA ALINDI

2017 yılından beri Roma'da top koşturan Karsdorp'un sözleşmesi 2025 yılının Haziran ayında sona eriyor. Hollanda Milli Takımı'nda 3 kez forma giyen tecrübeli oyuncunun da devre arasında kesin olarak takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Bu sezon 14 maçta forma giyen yıldız oyuncu 1 asiste imza attı. Roma'nın 6 yıl önce 16 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Karsdorp'un şimdiki değeri 7 milyon Euro. Trabzonspor'un devre arasında Danimarkalı sağ beki Larsen ile yollarını ayıracağı ve bu yüzden de bu bölgeye kesinlikle transfer yapmayı planladığı belirtildi.