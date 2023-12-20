Dünya üzerinde her gün yüzlerce maç oynanıyor, bir o kadar da hakem hatası oluyor. Takımı sahadan çekmek pek karşılaştığımız bir durum değil. Ecmel Sarıalioğlu'nun kararını ne kadar doğru olduğuna da kamuoyu karar verecektir. Tabii ki takımın hakkını savunacaktır ama bu takımını sahadan çekmek değil, oyunu durdurmak hiç değil. Ecmel başkanın verdiği bu yanlış karar futbolu daha sıkıntılı günlere sürükleyecektir. Esas kendini savunacağı ve haklı gerekçelerini sunacağı yer Futbol Federasyonu ve kurulları olmalıydı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'tutarsız' kararlarının bu gündemleri yarattığını düşünüyorum. Trabzonspor'un Mete Kalkavan isyanından sonra Futbol Federasyonu yetkililerinin "Bir daha maç vermeyeceğiz" deyip bir hafta önce Trendyol 1. Lig'de VAR hakemliği, bu hafta da Başakşehir- Sivasspor maça görevlendirmesi, ardından 1. Lig'de ertelenen maçlarla lige devam edilmesi, Süper Lig'de ise bir hafta atlanması gibi birçok hatalı karar verildi. Bu dengesiz tutumla futbolun marka değeri nasıl korunup, nasıl geliştirilecek? Çok yakın zamanda da yayın ihalesinden kulüplerin beklediği o rakamlar nasıl alınacak?