Trendyol Süper Lig'in 17. haftasının açılış maçında İstanbulspor ile Trabzonspor Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Maç öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMALARI

"ÇIKARDIĞIMIZ KADRO UYGUN"

"Bugünkü 11, Antep maçında çıkan 11, oyun olarak bize o gün iyi şeyler sundular. Aynı kadroda devam ettik. İstanbulspor, bir kere Rizespor maçında 5'li savunmayla oynadı, bugün de bize karşı 5'li duruyor. Geçişi planlıyorlar. Çıkardığımız kadro da uygun duruyor."

"İYİ ŞEYLERİ NASIL YAPARIZ DİYE ÇALIŞTIK"

Haftamız iyi, yoğun geçti. Özellikle Gaziantep maçından sonra daha iyi şeyleri nasıl yaparızı çalıştık. Umarım bugün bunun karşılığını alırız."