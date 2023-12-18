Trabzonspor'un İstanbulspor maçı kamp kadrosu belli oldu!
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak bordo-mavililerin kamp kadrosu belli oldu.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 18.12.2023- 15:15 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023- 15:25
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Kritik maç öncesinde Trabzonspor'un maç kadrosu belli oldu.
BORDO-MAVİLİLERİN KAMP KADROSU ŞÖYLE:
1. Uğurcan Çakır
2. Muhammet Taha Tepe
3. Kağan Moradaoğlu
4. Stefano Denswil
5. Rayyan Baniya
6. Hüseyin Türkmen
7. Mehmet Can Aydın
8. Eren Elmalı
9. Jens Stryger Larsen
10. Dimitris Kourbelis
11. Berat Özdemir
12. Batista Mendy
13. Umut Güneş
14. Abdülkadir Ömür
15. Anastasios Bakasetas
16. Kerem Şen
17. Enis Bardhi
18. Edin Vişça
19. Tonio Teklic
20. Mahmoud Trezeguet
21. Paul Onuachu
22. Enis Destan
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