Bu sezon özellikle Abdullah Avcı'nın gelişinin ardından beyaz bir sayfa açan Visca, 3-1 kazanılan Gaziantep FK karşılaşmasına damgasını vurdu. Verdiği müthiş paslar asiste dönüşmemesine rağmen rakip savunmayı adeta tek başına dağıtan Visca, sezonun en önemli kanat oyuncusu istatistiğine imza attı. Sadece Onuachu'ya 5 net fırsat hazırladı. Bir Trendyol Süper Lig maçında 'en fazla isabetli akan oyun ortası yapan' Visca (6), aynı zamanda 8 şut pası verdi. Girdiği 5 ikili mücadelenin 4'ünü kazanırken, yüzde 94 pas isabetiyle maçı bitirdi.

YÜZDE 94 PAS ISABETI SAĞLADI

Fotomaç'ın derlediği haberde bu sezon özellikle Abdullah Avcı'nın gelişinin ardından beyaz bir sayfa açan Visca, 3-1 kazanılan Gaziantep FK karşılaşmasına damgasını vurdu. Verdiği müthiş paslar asiste dönüşmemesine rağmen rakip savunmayı adeta tek başına dağıtan Visca, sezonun en önemli kanat oyuncusu istatistiğine imza attı. Sadece Onuachu'ya 5 net fırsat hazırladı. Bir Trendyol Süper Lig maçında 'en fazla isabetli akan oyun ortası yapan' Visca (6), aynı zamanda 8 şut pası verdi. Girdiği 5 ikili mücadelenin 4'ünü kazanırken, yüzde 94 pas isabetiyle maçı bitirdi.

VISCA'NIN İSTATİSTİKLERİ

Edin Visca, bordo-mavili ekibin başlattığı 9 etkili atağın 7'sinde önemli rol oynadı.

33 yaşındaki oyuncu, 34 pasında % 94 isabet oranı yakalayarak sağ kanadı adeta bir hücum alanına dönüştürdü.

Takım arkadaşlarına 8 şut pası veren Visca'nın isabetli oyun ortası da büyük beğeni topladı.

Ortalarının 6'sında isabet yakalayan Visca, bu sezon Süper Lig'de bu alanda zirveye çıktı.

110 GOL ATTI, 118 ASİST YAPTI

Başakşehir kariyerinde 110 gol atıp, 118 asist yapan ve son 10 yıllık periyotta Trendyol Süper Lig'de rakamları alt üst eden Visca, Gaziantep maçındaki performansıyla eski günlerini hatırlattı. Daha iyi olacağını söyleyen 33 yaşındaki yıldız, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Trabzonspor'da zaten mutluyum. Futbolla yaşıyorum. Bu performansımı devam ettireceğim. Başaracağımız çok şey var" açıklamasını yaptı.

KUSURSUZ SAVUNMA KATKISI

Visca, sadece hücumda değil, aynı zamanda savunmada da etkileyici bir performans sergiledi.

5 ikili mücadelenin 4'ünü kazanarak güçlü bir fiziksel oyun ortaya koydu. Çok savaştı.

2 top kapma ve 2 pas arasıyla savunmaya da önemli katkılarda bulundu.

Edin Visca, bu sezon 15 maçta 2 gol ve 4 asistle takımına önemli katkı sağladı.