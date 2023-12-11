Çok büyük golcü olacak. Yetenek, zeka, fizik, hız hepsi var Enis'te! Haftalardır çok kötü oynayan Bakasetas, sağ ayakla güzel bir gol attı. Ama eski formunun gerisinde Baka! Gaziantepspor'un kaleci Nita'dan sonra en etkili ismi Dragus, müthiş bir frikik golü attı. Trezeguet de maçın etkili isimlerinden biriydi ve 2 gol atarak galibiyetin mimarlarından biri oldu. Dün Trabzonspor, Trabzonspor gibi oynadı. Sahada yardımlaşma üst düzeydeydi. Yavaş oyun, hızlı oyuna evrilince art arda güzel goller geldi. Visca'nın kanadı iyi çalışınca, tarihi farka gidecek pozisyonlar buldu bordo-mavililer! Trabzonspor'un bir oyun liderine ihtiyacı vardı. Oynadığı muazzam futbolla Abdülkadir Ömür, 'O lider benim' dedi! Dün Hamsik performansı ve zekası gördük Abdülkadir'de… Helal olsun sana Abdülkadir Ömür! EURO 2024'te Montella'nın en büyük silahlarından biri olacak Abdülkadir Ömür… Bir sözüm de Abdülkadir Ömür'ü eleştirenlere olacak: 'Gördünüz mü Abdülkadir Ömür'ü! Gözlerinize inen perdeyi kaldırın da onu iyi izleyin!'