Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Müsabaka bordo-mavililerin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Takımının 2 golüne imza atan yıldızlaşan Trezeguet açıklamalarda bulundu. İşte Trezeguet'in açıklamaları...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu oldu.

Müsabakayı 3-1 kazanan bordo-mavililerde attığı 2 gol ile takımına maçı getiren isimlerden biri olan Mısırlı yıldız futbolcu Mahmoud Trezeguet açıklamalarda bulundu.

İŞTE TREZEGUET'İN AÇIKLAMALARI

"3 PUANA HAMDOLSUN"

"3 puana hamdolsun diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Takımımız çok iyi mücadele etti. Bu performansımızı umarım devam ettiririz."

"DOKTORUM GOL ATACAĞIMI SÖYLEMİŞTİ"

"Devre arasında doktorumuzla konuştuğumda bana gol atacaksın demişti. Gol atınca sevincimi onunla paylaştım"

"KİMİN GOL ATTIĞI ÖNEMLİ DEĞİL"

Kimin gol attığı çok önemli değil. Önemli olan kişiler değil, takımdı. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Maça giderken de o hissiyatı veriyordu takım. Çok iyi performans gösterdik."