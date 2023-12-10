Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. 2 maçtır kazanamayan bordo-mavililer, bu maçtan 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmek istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR İLK 11'LER

Gaziantep FK: Nita, Mustafa, N'Koulou, Djilobodji, Bikel, Morais, Maxim, Ogün, Oğulcan, Markovic, Dragus.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Visca, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Onuachu.

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Trabzonspor maçı 10 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK

Gaziantep FK ile zorlu bir maça çıkacak olan Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic ve Pepe maçta süre alamıyor. Mondihome Kayserispor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavili takım, Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla dönerek çıkışa geçmek istiyor.

16. RANDEVU

Fırtına ile Gaziantep FK daha önce 15 defa karşı karşıya geldiler. Bordo-mavililer 11 defa galip geldi. 4 mücadelede ise şeitlik bozulmadı. Fırtına bu mücadelelerde rakip fileleri 24 kez havalandırdı. Kalesinde ise 9 gol gördü.