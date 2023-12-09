Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi bordo mavililerin kamp kadrosu açıklandı.
Trabzonspor'un 22 kişiden oluşan Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp, Denswıl, Baniya, Hüseyin, Mehmet, Eren, Larsen, Kourbelis, Berat, Mendy, Umut Güneş, Abdülkadir, Bakasetas, Bardhı, Vişça, Teklic, Fountas, Trezeguet, Onuachu, Enis"
Bordo mavililerin deplasman kafilesinde Kağan, Benkovic, Fernandes, Umut Bozok, Bakic, Göktan, Kerem, Arif ile sakatlıkları süren Orsic ve Pepe yer almadı.