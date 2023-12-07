Trabzonspor, Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda Çorum FK ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınma, pas çalışması ve 5'e 2'nin ardından dar alanda oyun ile çift kale maç yaptı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.