Lorient kulübünden 2 milyon euro bonservis bedeli ile alınan Umut Bozok geride kalan süre içerisinde oldukça fazla eleştirildi. Geçtiğimiz sezon 37 maçta 10 gol ve 3 asistlik katkı sağlayan 27 yaşındaki forvet, bu yıl ise şu ana kadar sadece 4 maçta forma giyebildi ve skor katkısı sağlayamadı. Fotomaç'ın haberine göre; Son haftalarda 21 kişilik kadroya dahi giremeyen ve sakatlığıyla ilgili de kulüpten herhangi bir açıklama yapılmayan Bozok'un devre arası takımdan ayrılması bekleniyor. Trabzon-spor ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 1.78 boyundaki golcü için Başakşehir devrede.
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Yayın Tarihi: 07.12.2023- 06:40