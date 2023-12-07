Devre arası transfer dönemi için mekik dokuyan Trabzonspor, aynı zamanda iç transferde de adımlar atıyor. Bordo-mavililer Enis Destan'ın sözleşmesini 4 yıl daha uzatmak için harekete geçerken, genç yıldızın teklifi kabul ettiği belirtildi. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Paul Onuachu'nun ardından ikinci forvet konumuna yükselen ve birçok maçta oyuna sonradan giren 21 yaşındaki Enis Destan, 2 gol atmayı başarırken 2 de asist yaptı. Ayrıca bazı maçlarda da direkt sonuca etki etti. Bordo-mavili yönetim, 1.86 boyundaki forvetin 2026'da bitecek sözleşmesini 4 yıl daha uzatma teklifi yaptı.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

Fotomaç'ın haberine göre; Enis Destan ve menajeriyle görüşmeler başlarken, Enis Destan'ın da uzatma teklifini kabul ettiği öğrenildi. Trabzonspor'dan yılda 3 milyon TL kazanan Enis Destan'a ciddi bir zam yapılması bekleniyor. İki taraf arasındaki olumlu görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken kısa süre içinde yeni sözleşmenin imzalanacağı belirtildi