Trabzonspor'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor evinde Mondihome Kayserispor'u ağırladı. Mücadelenin 38. dakikasında bordo-mavili ekibin yıldız ismi Nicolas Pepe sakatlandı. | Trabzonspor haberleri
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.12.2023- 16:43 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023- 16:47
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor evinde Mondihome Kayserispor'u ağırladı.
Mücadelenin 38. dakikasında bordo-mavili ekibin yıldız ismi Nicolas Pepe sakatlandı.
Fildişi Sahilli karşılaşmaya devam edemedi ve yerini Anastasios Bakasetas'a bıraktı.
DİĞER HABERLER