Geçen sezon Trabzonspor formasını kiralık olarak giyen Jean-Philippe Gbamin, bordo-mavili ekibe alacakları olduğunu ifade ederek dava açmıştı. Fırtına ise karşı dava açarak oyuncunun kulübe borcu olduğunu belirtmişti. Görülen davada kesin karara varıldı. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Jean-Philippe Gbamin, bir kısım alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle FIFA'ya başvuruda bulunmuştu. Ancak Trabzonspor'da bu konuda bir karşı dava açarak her hangi bir alacağın söz konusu olmadığını hatta oyuncunun kulübe borçlu olduğunu iddia etti.

Sabah'ın haberine göre, görülen davada kesin bir karara varılarak, Gbamin'in kulübe 21 bin 800 TL borçlu olduğuna karar verildi. Böylelikle Trabzonspor'un oyuncunun 7 bin 802 Euro borçlu olduğu yönündeki dava kısmen kabul edilmiş olup, bu konudaki ödeme talebi de oyuncuya iletildi.