Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor sahasında Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, mücadele öncesi konuştu ve takıma işte böyle seslendi... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, takımı en üst seviyeye çıkarmak için çalıştıklarını söyledi. Her seferinde daha iyisini yapmak için çabaladıklarını vurgulayan Avcı, "Dün izin günüydü, Sivasspor maçının dönüşü yorucu oldu. Haftaya bugün itibarıyla başladık, iyi durumdayız. Toplantıdan çıktık. Yoğun çalışmaya devam edeceğiz. Sivasspor mücadelesinin geri bildirimlerini yapıyoruz. Olumlu tarafları yukarıyı çıkarmaya, olumsuzları aza indirgemeye çalışıyoruz. Futbol bir hata oyunudur, bunu sıfırlayamazsın. En iyi duruma gelmek için tekrarlarımız biraz daha fazla olacak." dedi.

Fotomaç'ın haberine göre; Geçtiğimiz hafta Sivasspor karşısında alınan 3-3'lük beraberliğin ardından Kayserispor'la karşılaşacaklarını hatırlatan Avcı, kazanarak seri başlatmak istediklerini ifade etti. Deneyimli teknik adam mücadeleye ilişkin olarak, "Kayserispor ligin çıkış yapan takımlarından biri. Hocaları, daha önce beraber çalıştığım değerli bir hoca, değerli takım. Bütün konu başlıkları Kayserispor üzerine olacak. Bu mücadelenin analizini en doğru şekilde yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.