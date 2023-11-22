Uğurcan Çakır A Milli Takım'ın Galler maçında sakatlanarak oyundan çıktı.
Yıldız oyuncunun son durumu merak edilirken, Trabzonspor'dan açıklama geldi.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA
Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, "A Milli Takımımızın Galler ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın durumu milli takım sağlık ekibiyle anında iletişime geçilerek takip edilmiştir. Oyuncumuzun bugün sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol diz arka bölgesindeki kas içinde darbeye bağlı kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır." dedi.
Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama 🔗 https://t.co/BR6bDKTomC pic.twitter.com/4XlVTd7fHI— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 22, 2023