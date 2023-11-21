Teknik direktör Abdullah Avcı, ilk döneminde olduğu gibi bu sezon de tarih yazmak için kolları sıvadı. 2020-2021'de geldiğinde üst üste alınan başarılı sonuçlar ile camiada bir beklenti oluşturan başarılı taktisyen, çalışma odasının duvarlarına Trabzonspor'un kurucu kulüplerinin kabartma logoları ile efsane hocalar Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer ve kendisinin yer aldığı kasketli fotoğrafları astırdı. Bir duvara ise boş bir çerçeve astırmıştı. Bunun nedeninin sorulduğunda ise "Seneye şampiyon olduğumuz kadro o çerçeveye girecek" cevabını vermişti. Söz konusu sezon sonunda ise tarihi bir şampiyonluk ile boş çerçeve doldurulmuştu. Avcı ikinci döneminde de yeni sloganlar ve yapacağı farklı çalışmalarla camiayı ve takımı heyecanlandırmak istiyor. Bunun ilk adımı da kulüp binasının duvarlarına "Birlikte yaşanacak daha çok zafer var" sözlerini yazdırıp, kulübün bugüne kazandığı kupaları sembollerle astırdı. Fotomaç'ın derlediği haberde bu hamleler sonrası yeni başarı hikayelerinin ilk adımı atıldı. Avcı, ikinci dönemi için düzenlenen imza töreninde "Yeni bir boş çerçeve gelecek mi?" sorusu üzerine, "Yok bu kez başka bir slogan bulacağız ve onun üzerinden gideceğiz" ifadesini kullanmıştı.

AVCI'DAN GENÇ'E ZİYARET

Avcı dün Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret etti. Avcı ile sohbet eden Başkan Genç, takımın gidişatından son derece memnun olduğunu belirtti.

AVCI = YÜKSEL

Bjelica ile ligin ilk 8 haftasında 4 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak 12 puanla zirve yarışında geriye düşen bordomavililer, Abdullah Avcı ile çıkışa geçti. Karadeniz devi, başarılı hoca ile Alanyaspor'u 1-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra 3-2, evinde Konyaspor'u 2-1 mağlup etti, Karagümrük ile İstanbul'da golsüz berabere kaldı. Fırtına, Bjelica yönetiminde 1.5 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı, Avcı ile 4 maçlık dönemde 2.5 ortalamaya ulaştı.

KENDİ İLE YARIŞIYOR

Abdullah Avcı, Trabzonspor'da ilk döneminden daha iyi bir başlangıç yaptı. 2020-21 sezonunun 9. haftasında göreve gelen Avcı ile bordomavililer, ilk 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ile 8 puan toplamıştı. Avcı ile ikinci döneminde 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz devi, 10 puan elde ederek ilk dönemini solladı.

22 PUANA ULAŞTI

İlk 8 haftada teknik direktör Bjelica ile 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Trabzonspor, Abdullah Avcı geldikten sonra çıktığı 4 maçta 10 puanı hanesine yazdırdı. Şampiyon hoca, 9. hafta başlarken 7. sırada olan bordo-mavili takımı milli araya 22 puanla taşıdı.