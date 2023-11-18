2011'de Tunus'un Esperance takımından Sivasspor'a transfer olarak Türkiye'ye adımını atan Michael Eneramo, 6 yıl boyunca ülkemizde top koşturdu. Nijeryalı eski golcü, Türkiye'de Sivasspor'un yanı sıra Beşiktaş, Karabükspor, Başakşehir ve Manisaspor'da da oynadı.
Beşiktaş'ın eski yıldızı Michael Eneramo'dan Fenerbahçe itirafı!
Son dakika spor haberleri: Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Michael Eneramo'dan dikkat çeken Fenerbahçe sözleri geldi. İşte Nijeryalı futbolcunun flaş açıklaması... BJK SPOR HABERLERİ
Hürriyet'in haberine göre; 37 yaşındaki Eneramo, Türkiye günleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İşte Eneramo'nun sözleri: