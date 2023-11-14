Abdullah Avcı'nın dokunuşları sonuç vermeye başladı. Trabzonspor'da ikinci dönemini yaşayan başarılı teknik adam yine önceliği savunma güvenliğine verdi. Bjelica döneminde 1.37 olan (8 maçta 11 gol) maç başı gol yeme oranı şu anda 0.75'e (4 maçta 3 gol) indi. Bu da tabelaya puan olarak yansırken, takım üzerinde de öz güveni artırdı. Bjelica yönetiminde ligin ilk 8 haftasında 4 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak 12 puanla zirve yarışında çok geriye düşen bordo-mavililer, Avcı ile bir ara 16'ya kadar çıkan farkı kısmen de olsa kapattı. Yeni hoca ile son dört maçta 10 puan alındı ve bu kaybolan umutların yeniden yeşermesini sağladı.

FAZLA FORMA GİYEMİYOR

Devre arasında yönetimin söz verdiği gibi önemli takviyeler yapılacak. Özellikle stoperlerden memnun olmayan deneyimli teknik adamın bu bölge için yönetimden en az 2 transfer istediği öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre stoper bölgesine takviye yapmak isteyen bordo-mavililerde, eski oyuncusu Hugo'nun ismi ön plana çıkıyor. Hem ligi tanıması, hem de Denswil ile uyumunu göz önünde bulunduran Abdullah Avcı'nın bu transfere onay verdiği ve devre arasında eski öğrencisini takımda görmek istediği öğrenildi. Bu sezon Bahia kulübünde fazla forma şansı bulamayan Brezilyalı oyun ise Trabzonspor'a dönmeye sıcak baktığı biliniyor.

2 STOPER GİDEBİLİR

Kadroda Baniya, Denswil, Benkovic, Fernandez ve Hüseyin Türkmen olmak üzere 5 stoper bulunuyor. Bu bölge için 2 transfer düşünen bordo-mavili yönetimin, devre arasında en az 2 isimle yollarını ayırması bekleniyor.

99 MAÇTA GÖREV YAPTI

Bordo mavili forma altında 99 resmi maça çıkan Vitor Hugo, 9 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti. 32 yaşındaki stoper, Trabzonspor'da 1 Süper Lig ve 2 Süper Kupa sevinci yaşamıştı. Hugo, Bahia'da 24 maçta oynadı ve 1 gol attı. 11 maçta kadroya alınmadı.