Trabzonspor cuma akşamı Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek Fenerbahçe galibiyetini taçlandırdı. Ancak maçın ilk yarısında bordo-mavili takım son derece etkisiz bir futbol sergiledi. İkinci devrede ise atılan gollerle galip gelindi ama geceye teknik direktör Abdullah Avcı'nın maç sonu yaptığı açıklamalar damga vurmuştu. Hem öz eleştiri yapan ve kendi oyun anlayışını geliştirmeleri gerektiğini söyleyen hem de bireysel anlamda Mehmet Can, Baniya, Denswil gibi oyuncuların performanslarını isim vererek eleştiren teknik direktör Abdullah Avcı'nın, devre arasında ve maçın ardından soyunma odasında da talebelerine sert şekilde uyarılar yaptığı ortaya çıktı.

TEŞEKKÜR ETTİ VE UYARDI

Fotomaç'ta yer alan haberde kulüp, Konya karşılaşmasıyla ilgili iki video yayınladı. İki videoda tecrübeli çalıştırıcının, oyuncularına eleştirilerde bulunduğu gözüküyor. Avcı'nın özellikle devre arasında kurduğu, "Pasın şiddeti, pasın kalitesi, hepsini size gösterdik. Ne oldu heyecan? Sezon mu bitti, şimdi birbirinize sarılın ve çıkıp maçı kazanın" cümlelerindeki sert çıkışı dikkat çekti. 60 yaşındaki hoca, karşılaşma sonrası galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik ederken, "Kalitemizi artıracağız, çok daha fazla çalışacağız. Herkese teşekkürler ama çok daha iyi olmak zorundayız" diye uyardı. Avcı'nın milli maç arasında takıma verdiği 5 günlük izinden sonra bu konu üzerinde durması bekleniyor.

AVCI DEMEK YÜKSELİŞ DEMEK

Konyasporu 2-1 yenen Trabzonspor'da teknik direktör değişimi işe yaradı. Bjelica yönetiminde ligin ilk 8 haftasında 4 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak 12 puanla zirve yarışında geriye düşen bordo-mavililer, Abdullah Avcı'nın takımın başına getirilmesiyle çıkışa geçti. Karadeniz devi, başarılı hocanın ikinci dönemde göreve gelmesinin ardından sahasında Alanyaspor'u 1-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra 3-2, evinde Konyaspor'u 2-1 mağlup etti, Karagümrük ile İstanbul'da golsüz berabere kaldı. Fırtına, Bjelica yönetiminde 1.5 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı, Avcı ile 4 maçlık dönemde 2.5 ortalamaya ulaştı.