Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da, Jens Larsen galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

İstediğimiz gibi bir performans gösteremedik. Bazen böyle "çirkin" oynadığınız maçları da kazanmanız gerekir. Biz de bugün bunu yaptık.