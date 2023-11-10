Trabzonspor'da Jens Larsen: İstediğimiz performansı gösteremedik!
Trendyol Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından bordo-mavililerde Jens Larsen açıklamalarda bulundu. Danimarkalı oyuncu, "İstediğimiz performansı gösteremedik." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 10.11.2023- 22:39
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da, Jens Larsen galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler:
İstediğimiz gibi bir performans gösteremedik. Bazen böyle "çirkin" oynadığınız maçları da kazanmanız gerekir. Biz de bugün bunu yaptık.
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