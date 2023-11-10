Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi bordo-mavililer 2-1 kazandı.

Fırtına'nın 2 golünü atarak yıldızlaşan Paul Onuachu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İŞTE ONUACHU'NUN SÖZLERİ

İlk yarıda kötüydük. İkinci yarı ise toparlandık ve oynadığımız futbolla hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Bu bir takım zaferi.

Aslında golle ilgili neler söyleyebilirim ben de bilmiyorum. Top ayağıma veya kafama gelmedi. Bir saniyede doğru kararı almak zorundaydım. Saniyelik bir karardı. Tarif etmesi, anlatması zor. O an karar vermeniz gerekiyor."