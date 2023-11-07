Onuachu durdurulamıyor! Cornelius ve Sörloth...

Trabzonspor'un yıldız ismi Paul Onuachu gollerine Fenerbahçe maçında da devam etti. Onuachu attı bu golle 7 maçta 4 golle Cornelius’u solladı. Sörloth da aynı dönemde fileleri 4 kez havalandırmıştı. TS SPOR HABERLERİ

Trendyol Süper Lig'de transfer olduğu günden bu yana tam anlamıyla Paul Onuachu fırtınası esiyor. Bordo-mavili takıma transferin son günlerinde katılan Nijeryalı forvet, ayağının tozuyla çıktığı Beşiktaş derbisinde harika bir kafa golü atmıştı. Ardından sol ayağıyla Hatayspor ağlarını havalandırmıştı. Pendikspor maçını da boş geçmeyen 2.01 boyundaki kule, ekim ayını boş geçmişti. Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısında ilk golüne imza atan Onuachu geri döndü. 29 yaşındaki Nijeryalı, yedi maçta dört gol ve bir asistlik performans sergiledi.

49 MAÇTA 33 GOL ATARAK TÜRKİYE'Yİ SALLADI

Fotomaç'ta yer alan haberde Karadeniz devinin son yıllara damga vuran santrforlarının başında Alexander Sörloth ile Andreas Cornelius geliyor. Danimarkalı forvet Cornelius, 2021-22 sezonunda Süper Lig'de oynadığı ilk yedi maçta üç kez gol sevinci yaşamıştı. Norveçli Sörloth ise yedi maçta dört kez rakip fileleri havalandırmış, toplamda 49 resmi maçta 33 golle patlama yapmıştı. Onuachu da Cornelius'u geride bırakırken, Sörloth'u yakalamayı başardı. Trabzonspor ligde cuma günü Konyaspor'u konuk edecek. Bu mücadelede de takımın en önemli gol silahı yine Onuachu olacak

16 KARŞILAŞMAYI BOŞ GEÇTİ

Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibi Southampton formasıyla 16 maçta gol atamayan Onuachu, Trabzonspor'da 4 gol ve 1 asistlik performansı ile eski günlerine geri dönüş sinyalleri verdi. 2.01'lik yıldız, daha önce Belçika'da gol krallığı sevinci yaşamıştı.

2020-2021'DE PATLAMA YAPMIŞTI

2019 yazında 6 milyon euro'ya Belçika'nın Genk kulübüne transfer olan Onuachu asıl büyük patlamasını burada gerçekleştirdi. Nijeryalı yıldız, Genk ile 2020- 21 sezonunda 41 karşılaşmaya çıktı. 35 gol, 5 asistle 40 gole doğrudan katkı verdi.

SON GOLLERİNİ SERAİNG'E ATMIŞTI

SON gollerini 29 Ocak 2023 tarihinde Belçika'nın Genk takımında forma giydiği dönemde Seraing ağlarını 2 kez sarsarak kaydeden Onuachu, Southampton'da ise fileleri sarsmayı başaramamıştı. Danimarka ekibi Midtjylland'da çıktığı 179 maçta 74 gol, 23 asistle oynayan başarılı futbolcu, Genk kariyerinde ise 134 müsabakada 85 kez fileleri sarmış ve 10 asistlik performans ortaya koydu.

KULE FORVETLER COŞTURUYOR

Karadeniz devinde son 4 senede forvet hattında uzun boylu futbolcular, oldukça iyi performans ortaya koyuyor. 2019-20 sezonunda 1.95 boyundaki Alexander Sörloth, 49 resmi maçta 33 golle patlama yapmıştı. Bordo- mavililerin şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda takımın gol yükünü çeken 1.93'lük Andreas Cornelius da toplam 49 müsabakada 20 kez fileleri sarsmıştı.

DERBİ CANAVARI ONUACHU

Yaz transfer döneminin son günlerinde bordomavililerin kiralık olarak kadrosuna kattığı Paul Onuachu, ilk maçını Beşiktaş'a karşı oynamıştı. 3-0'lık zaferde kilit rolü bulunan ve rakip fileleri havalandıran Nijeryalı forvet, attığı golün yanı sıra performansıyla da fark yaratmıştı. Onuachu, Trabzonspor'daki ikinci büyük maçında da şovunu yaptı. Fenerbahçe deplasmanında rakip savunmayı adeta darmadağın eden 2.01'lik santrfor aynı zamanda derbinin kilidini açan golü kaydetti. 3. golde de pay sahibiydi. Bordo-mavili formayla çıktığı 7 lig maçında 4 golü bulunan Onuachu'nun 1 de asisti var.