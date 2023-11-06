Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçında Trabzonspor Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek 26 yıl sonra galip geldi. Maçla ilgili detay ise Abdullah Avcı'nın hafta boyunca oyuncularına anlattıkları üzerine oldu. İşte son detaylar...

Fırtına teknik direktör Abdullah Avcı ile yeni bir sayfa açtı. Göreve geldiği ilk hafta Alanyaspor'u yenen, ardından Fatih Karagümrük ile berabere kalan Avcı'nın öğrencileri, cumartesi günü ise Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenerek ligde zirveyi karıştırdı. Fotomaç'ta yer alan haberde 26 yıl sonra deplasmanda gelen bu zaferin alınmasında Avcı'nın yaptığı çalışmaların rolü çok fazla. 60 yaşındaki taktisyen, öncesi Fenerbahçe'yi görüntülü analizlerle ezberletti, ardından sahada uygulama çalışmaları yaptırdı ve sonrasında da tüm takımın bu galibiyete inanması için yoğun bir motivasyon sürecini tamamladı. İşte Trabzonspor'un derbi galibiyetinin şifreleri:

MAÇ BAŞI BASKISINI KIRALIM

Teknik direktör Abdullah Avcı derbi öncesi üzerinde en çok durduğu konulardan birisi Fenerbahçe'nin maçın başında kuracağı baskıyı kırmak oldu. Rakibin sayısal olarak baskıya çok fazla kişiyle geldiğini analiz eden bordo-mavili çalıştırıcı, bu baskıdan çıkış formülleri üzerine ciddi çalışmalar yaptı ve karşılığını da aldı

AZ TEMASLI BİR FUTBOL

Fenerbahçe'nin sert ve temaslı oyununa karşı az temaslı oyun üzerinde yoğun çalışmalar yapıldı. Özellikle topun kazanıldığı anda kaybedilmemesi konusu özellikle işlendi. Topu bu süre içerisinde daha fazla koruyabilmek adına yapılan çalışmalarda oyuncular verilen programa harfiyen uymayı başardı ve galibiyet geldi.

GÖRÜNTÜLÜ ANALİZ+UYGULAMA

Avcı, Fenerbahçe derbisine kadar her idman öncesinde 1 saatlik görüntülü analizlerle rakibin eksik ve artılarını oyuncularına anlattı. Saha çalışması kadar dershane çalışması yapan futbolcular rakibin dakika dakika oynayacağı oyun planını adeta ezberledi. Ardından bu ezberler sahada uygulamalarla birleştirildi.

MOTİVASYON EN GÜÇLÜ SİLAH

Futbolcular maçtan önce Fenerbahçe'nin mutlak favori olarak gösterilmesini ekstra motivasyon olarak gördü. Uğurcan, Denswil, Visca ve Bakasetas gibi isimler özellikle takımın daha iyi motive olabilmesi için devreye girdi. Geçmiş maçlar konuşuldu, uzun zamandır alınamayan galibiyet motivasyonu daha da artırdı.

HERKES FORMA GİYMEK İSTEDİ

Derbi öncesi tüm futbolcular forma için yanıp tutuştu. Sakatlıktan yeni çıkan Bakasetas, ağır bir sakatlık atlatan Trezeguet ve henüz hazır olmayan Nicolas Pepe gibi isimler ilk 11'de sahaya çıkmak istedi. Oyuncuların bu iştahı Fenerbahçe karşılaşması öncesi kazanma arzusunun ne kadar yüksek olduğunun kanıtı oldu.

TAKTİK DİSİPLİNE BAĞLILIK

Avcı, oyuncuları maça tam anlamıyla "Galibiyet parolası" ile hazırladı. Ancak 3 puanın gelebilmesi için taktik disipline bağlılığın en önemli unsur olduğunu da sürekli vurguladı. Trabzonsporlu oyuncular skor 3-0'ken de 3-2'ye gelmişken de bu disiplinden hiç taviz vermeyerek oyun planlarına sadık kaldı.