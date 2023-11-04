Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti.

Mücadele sonunda Fırtına'nın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

Fenerbahçe topu kaybettiği anlarda çok kişiyle baskı yapıyordu. Bunu nasıl kıracağımızı planladık. Biz buraya kazanmak için geldik. Kazanmak için nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Finalleri yapabilsek, oyun sıkışmayabilirdi. İlk yarı 2-0 oluyordu, faul verildi. Bilmiyorum, ondan sordum. Yediğimiz goldeki forma çekişle arasındaki fark ne?

Trabzonspor taraftarının istediği oyunu biliyorum. Bunun için biraz zaman, biraz tekrar ve kaliteyi arttırmak gerekiyor. Bu galibiyet Trabzonspor taraftarlarına armağan olsun.