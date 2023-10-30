Göremiyorsan, görmüyorsan o odada ne işin var! Tamam Trabzonspor kötü oynadı. Ama sen önce pozisyonu bir izle. O monitörleri boşuna mı önüne koydular! Sonra Ali Şansalan'ı çağır ve pozisyonu izlet. Vicdanları rahatlat. O pozisyonda VAR devreye girmiş olsaydı, Trabzonspor kötü oynadığı maçı kazanıp, zirve yarışının içinde olacaktı.