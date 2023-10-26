Trabzonspor'da Bosna Hersekli oyuncu Edin Visca, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Edin Visca'nın açıklamaları şu şekilde;

"10 GÜN İÇİNDE 4-5 TOPLANTI YAPTIK"

Hocamız geri geldi. Değişiklikler zor oluyor. Hoca geldiğinde hemen eski günleri anlattı. Ne istediğini anlattı. 10 gün içinde 4-5 toplantı yaptık. Analiz yaptık.

Hocamız gelişiyle savunmada ve hücumda pozitif enerji getirdi. Kötü bir başlangıç yapmıştık sezona. Bizim de bireysel olarak hatalarımız vardı. Bunları analiz ettik. İnşallah önümüzdeki maçlardan en iyi şekilde sonuçlar alacağız.

"FUTBOL TAKIM OYUNU, HOCANIN GELİŞİYLE HATIRLADIK"

Her zaman takım oyuncuyum. Bireysel olarak da elimden geleni yapmak istiyorum. Şu anda ben de kendi performansımdan memnun değilim. Daha iyi olmak istiyorum. Ama futbol bir takım oyunu, hocanın gelişiyle bunu biraz hatırladık. Takım olarak çalışmamız gerek. her şey gol ve asistler değil, koşmak ve yardım etmek de var. Daha fazla çalışmak gerek, takım için düşünmek gerek. Bence iyi bir süreç bizi bekliyor.

"İLK 4 İÇİNDE OLMAK İSTİYORUZ"

Geçen sezon iyi bir sezon geçirmedik. Bu sezonu geçen sezon gibi geçirmek istemiyoruz. En azından ilk 4 için de olmak istiyoruz. Kupa kazanmak istiyoruz. Trabzon'da ben de yeniden bir kupa kaldırmak istiyorum.

Tribünde az taraftar görünce kötü hissettim. Elbette bizim performansa bağlı. Seri yakalayıp stadyumu doldurmak istiyoruz. İnşallah bu sezon güzel olacak.

Rekabet olmazsa kendinizi geliştirmek zor oluyor. Başakşehir ve milli takımda üst seviye oyuncularla oynadım. Önemli olan Trabzonspor'un başarısı. Sağ bek de oynadım, sol kanat da oynadım. Yedek de kaldım. Sıkıntı yok. Önemli olan takımın başarısı. Her oyuncunun böyle düşünmesi gerek.

"FUTBOLU YAŞAMAK İSTEYEN TRABZON'A GELMELİ"

Trabzon'da futbolu 24 saat yaşıyorsun. Gerçekten futbolu yaşamak isteyen varsa Trabzon'a gelmeli. Bunu herkese söylüyorum. her yerde Trabzonspor konuşuluyor ve yaşanıyor. Heyecan ve baskı var. Bu güzel bir şey. Trabzonspor için hedef gerekiyor, her sene kupa için oynamak gerekiyor.

Karagümrük maçını kazanmak istiyoruz. Eskiden iç sahada kazanıp dış sahada çok maç kaybettik. Alanya maçından sonra da hocamız bunu dedi. Karagümrük maçı 3 puandan daha önemli. Sonra derbi var. Onun için hazırlanacağız.