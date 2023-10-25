Milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle sol kasık bölgesinde yaralanma meydana gelen 30 yaşındaki 10 numaranın 3 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor. Abdullah Avcı'yla maçın ardından tedavi sürecini konuşan Yunan oyuncu, "Hocam erken dönmek için elimden geleni yapacağım" dedi. Fotomaç'ın haberine göre; Bakasetas'ın Fenerbahçe derbisine yetişmesi için çok yoğun bir tedavi sürecine tabi tutulacağı ifade edildi.
Trabzonspor'da Bakasetas Fenerbahçe maçına yetişecek mi?
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da kariyerini sürdüren Anastasios Bakasetas, sakatlık nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyememişti. Yunan oyuncunun Fenerbahçe maçına yetişme ihtimali bulunuyor. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 25.10.2023- 15:11