Milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle sol kasık bölgesinde yaralanma meydana gelen 30 yaşındaki 10 numaranın 3 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor. Abdullah Avcı'yla maçın ardından tedavi sürecini konuşan Yunan oyuncu, "Hocam erken dönmek için elimden geleni yapacağım" dedi. Fotomaç'ın haberine göre; Bakasetas'ın Fenerbahçe derbisine yetişmesi için çok yoğun bir tedavi sürecine tabi tutulacağı ifade edildi.