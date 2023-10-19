Trabzonspor transfer haberi: Rayyan Baniya'ya Napoli kancası!
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Trabzonspor'un Fatih Karagümrük'ten transfer ettiği İtalyan asıllı Türk oyuncu Rayyan Baniya'nın peşine düştü. İşte transferdeki son gelişmeler... TS SPOR HABERLERİ
Mehmet Cem Çakır| Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 19.10.2023- 15:36
İtalyan basınında yer alan aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği haberde Napoli Baniya için yakın takibe geçti.
Baniya'nın sezon başında da adı Napoli ile anılmış ancak oyuncuyu Trabzonspor kadrosuna katmıştı.
RAYYAN BANİYA BU SEZON NE YAPTI?
24 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon bordo-mavili formayla 7 karşılaşmada görev aldı.
Baniya bu maçlarda 549 dakika süre buldu.
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