Trabzonspor ve A Milli Takımımızın kalecisi Uğurcan Çakır, teknik direktör Vincenzo Montella'nın göreve gelişiyle yükselen performansını Letonya maçında da devam ettirdi. Hırvatistan karşılaşmasında yaptığı kurtarışlarla ay-yıldızlıların sahadan galip ayrılmasını sağlayan 27 yaşındaki eldiven, Letonya karşısında da kalesinde devleşti. Özellikle maç 1-0'ken karşı karşıya pozisyonda müthiş bir kurtarışla skoru tutan 1.91 boyundaki yıldızın bu performansı ayakta alkışlandı.

YENİ DÖNEMDE PATLAMA YAPAR

Fotomaç'ın haberine göre; Bordo-mavili takımın kaptanı Uğurcan'ın A Milli Takım'daki artan performansını Trabzonspor'a da yansıtması bekleniyor. Ay-yıldızlılarda yaşanan teknik direktör değişikliğinin ardından kendini bulan başarılı futbolcuya, Abdullah Avcı'nın gelmesinin de olumlu yansıması hedefleniyor. Taraftarlar, başarısından dolayı Uğurcan'a methiyeler dizerken "Kaptan'ın dönüşü", "Şampiyonluk sezonundaki gibi zirveye çıkacağının sinyallerini veriyor" yorumları yaptı.