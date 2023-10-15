Trabzonspor'un Tochi ısrarı! Transfer...
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da sezon başında kadroya katılmak istenen ancak transferi gerçekleşmeyen Tochi Chukwuani yine gündeme geldi.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 15.10.2023- 06:40
KOŞU KALİTESİ BİR HAYLİ YÜKSEK
Fotomaç'ta yer alan haberde bordo-mavililerde önceki teknik direktör Nenad Bjelica'dan sonra yeni hoca Abdullah Avcı'nın da Tochi Chukwuni'ye onay vermesinde yüksek koşu kalitesi yatıyor. 20 yaşındaki oyuncu iki ceza sahası arasında adeta mekik dokuyor. Bu sezon Lyngby formasıyla 12 mücadeleye çıkan Danimarkalı orta saha oyuncusu 2 defa fileleri havalandırmayı başardı. 1 de asist yaptı. Yıldız ismin Lyngby ile kontratı 2024 yılında sona eriyor. Karadeniz ekibinin, Danimarka temsilcisiyle bir kez daha anlaşacağına kesin gözüyle bakılıyor. Tochi Chukwuani'nin de bu defa Fırtına'nın önerisine "Evet" diyeceği tahmin ediliyor