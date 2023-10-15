Trabzonspor'un Tochi ısrarı! Transfer... Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da sezon başında kadroya katılmak istenen ancak transferi gerçekleşmeyen Tochi Chukwuani yine gündeme geldi. Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 15.10.2023- 06:40









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Trabzonspor'da eski teknik direktör Bjelica en çok orta saha kurgusunda zorlanmıştı. Bu bölgede yetenekli oyuncuları koşturmak isteyen Hırvat hoca, istediğini yapamayınca takım savunması aksadı. Abdullah Avcı da 8 numara pozisyonunu güçlendirmeleri yönünde görüş bildirince transfer düğmesine basıldı. Karadeniz ekibi sezon başında da gündeme gelen Tochi Chukwuani'nin peşine düştü. Bordo-mavililer, Danimarkalı futbolcuyla yaz transfer döneminde de ilgilenmişti. Kulübü Lyngby ile anlaşmaya da varmıştı. Ancak 20 yaşındaki futbolcu özel hayatındaki sorunlar nedeni ile o dönem teklifi kabul etmemişti.



KOŞU KALİTESİ BİR HAYLİ YÜKSEK



Fotomaç'ta yer alan haberde bordo-mavililerde önceki teknik direktör Nenad Bjelica'dan sonra yeni hoca Abdullah Avcı'nın da Tochi Chukwuni'ye onay vermesinde yüksek koşu kalitesi yatıyor. 20 yaşındaki oyuncu iki ceza sahası arasında adeta mekik dokuyor. Bu sezon Lyngby formasıyla 12 mücadeleye çıkan Danimarkalı orta saha oyuncusu 2 defa fileleri havalandırmayı başardı. 1 de asist yaptı. Yıldız ismin Lyngby ile kontratı 2024 yılında sona eriyor. Karadeniz ekibinin, Danimarka temsilcisiyle bir kez daha anlaşacağına kesin gözüyle bakılıyor. Tochi Chukwuani'nin de bu defa Fırtına'nın önerisine "Evet" diyeceği tahmin ediliyor