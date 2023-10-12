Trabzonspor'dan ayrılan Teknik Direktör Nenad Bjelica, Trabzon'da kendisini evinde hissettiğini belirterek, sezonun geri kalan bolümü için şans diledi.

Trabzonspor'da oyun ve skor istikrarı yakalayamayan Teknik Direktör Nenad Bjelica ile bordo-mavili yönetim yollarını ayırmıştı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hırvat çalıştırıcı, "Sevgili Trabzonspor taraftarları, bu büyük kulüpte geçirdiğim aylarda bana verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Trabzonspor'un teknik direktörü olmak büyük bir onurdu, her andan ve her maçtan keyif aldım. Misafirperverliğiniz için de teşekkür ederim, Trabzon'da kendimi evimde hissettim. Sezonun geri kalanında bol şans dilerim" ifadelerini kullandı.