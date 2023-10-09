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Trabzonspor'da Abdullah Avcı sesleri! Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Abdullah Avcı geri dönüyor. Bordo-mavililer mevcut hoca Nenad Bjelica ile tazmşnat konusunda pazarlıklarda sona geldi. Trabzonspor, Hırvat hoca ile yollarını ayırdıktan sonra Abdullah Avcı'yı açıklayacak. TS SPOR HABERLERİ Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 09.10.2023- 06:40









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Geçtiğimiz sezonun 23. haftası sonrası (7 Mart 2023) Trabzonspor'daki görevinden istifa eden Abdullah Avcı, ayrılışı sonrası başka bir takımla anlaşmadı. Başkan Ertuğrul Doğan ile iyi ilişkileri olan başarılı hoca, ayrılışının üstünden 1 sene geçmeden yeniden Karadeniz devine geri dönecek. Trabzonspor'a 1 Süper Lig şampiyonluğu ve 2 Süper Kupa kazandıran Avcı çarşamba günü yapılacak olan antrenmana yetiştirilmesi amaçlanıyor.



KORKMAZ DA DÖNÜYOR



Korkmaz da dönüyor. Bordo mavili takımda daha önce teknik direktör Abdullah Avcı'nın yardımcısı olarak görev yapan Egemen Korkmaz da geri dönecek. Korkmaz da gelmeye hazır.



BJELICA İÇİN SON GÜN



Yönetim, Nenad Bjelica ile bugün resmi olarak yolları ayırmayı planlıyor. Sözleşme feshi üzerinde görüşmelerin sürdüğü kaydedilirken, bugün ayrılığın resmen açıklanması bekleniyor. Karadeniz devi ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan Bjelica, yıllık 1.6 milyon euro kazanıyordu. Hırvat hoca ile fesih görüşmelerini yönetim kurulu üyesi İbrahim Şahinkaya yapıyor.

Trabzonspor'da daha önce Kasım 2020 - Mart 2023 döneminde çalışan Abdullah Avcı, 1.93 puan ortalaması yakalamıştı. Deneyimli teknik adam yönetimindeki Trabzonspor, 2021-2022 sezonunda ise Süper Lig'de şampiyon olmuştu.



Bordo-mavililer, takımın başında 3 sezon geçiren geçiren Abdullah Avcı'nın ilk döneminde 2.03, şampiyonluk sezonunda 2.13'lük puan ortalaması yakalamıştı. Görevden ayrıldığı dönemin ilk 23 haftasında ise 1.65 ortalamada kalmıştı.



17. SIRADAN 4. SIRAYA



17. sıradan 4. sıraya Fırtına'da 2020-21'in 9. haftasında göreve başlayan Abdullah Avcı, ilk maçlarda alınan kötü sonuçları durdurdu. İlk 8 haftada sadece 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan Karadeniz devi, sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez kaybetti. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavililer, 11 kez de beraberlik yaşadı. Takım, 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirip Avrupa kupalarına katılma fırsatı elde etti. Avcı ile 2.03'lük puan ortalaması elde etti.



ŞAMPİYONLUK SEZONUNDA 2.13



sezonunda 2.13 BORDO mavililer, Avcı yönetiminde şampiyonluk sezonunda en yüksek puan ortalamasını da yakaladı. Karadeniz devi, 38 haftalık bölümde 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 2.13 puan ortalamasına ulaştı.





Fotomaç'ta yer alan haberde Trendyol Süper Lig'de ilk 8 haftada zirvenin çok uzağında kalan Trabzonspor'da fatura teknik direktör Bjelica'ya kesildi. Hırvat hoca ile yollarını ayırma kararı alan bordo-mavililer, bu göreve ise son şampiyonluğun mimarı olan Abdullah Avcı'yı getiriyor. 60 yaşındaki çalıştırıcı ile yapılan ön görüşmelerde prensipte anlaşmaya varıldı. Bjelica ile yolların ayrılmasının ardından işin resmiyete döküleceği ve deneyimli hocanın çarşamba günü Trabzon'a gelmeyi planladığı ifade edildi. İkinci kez Trabzonspor'da işbaşı yapacak olan başarılı çalıştırıcının göreve başlama zamanının ilk dönemine çok benzemesi ise dikkat çeken ayrı bir nokta oldu.



DEĞİŞİM HAFTASI: 8



2020-21'e Newton ile başlayan ve 7. hafta sonunda İngiliz teknik adam ile yollarını ayıran Karadeniz devi, Avcı ile anlaşmasına rağmen 8. haftadaki Alanya maçına İhsan Derelioğlu ile çıkmıştı. Ardından lige verilen arada ise deneyimli teknik adam işe başlamıştı. Bu sezon da yaşanan kötü gidişat ve teknik direktör değişimi 8. haftaya denk geldi. Yine bir 8'inci hafta ve yine bir milli ara. Ancak Avcı ilk dönemindeki Alanya maçında takımın başında yoktu. Bu kez Alanya sınavında sahada olacak. Avcı ilk geldiği dönemde inanılmaz bir başarıya imza atmış ve takımı Avrupa'ya taşımıştı