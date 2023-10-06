Nenad Bjelica Adana Demirspor maçı öncesi konuştu
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Adana Demirspor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi Nenad Bjelica açıklamalarda bulundu. İşte Bjelica'nın sözleri... TS SPOR HABERLERİ
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Yayın Tarihi: 06.10.2023- 19:28 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023- 20:40
Karşılaşma öncesi Nenad Bjelica açıklamalarda bulundu.
İşte Bjelica'nın sözleri:
Abdülkadir Ömür'ü maç kadrosuna almadık sabah rahatsızlandı ve kendisini iyi hissetmediğini söyledi bu yüzden kadroda yer vermedik.
Harika form durumu olan bir takıma karşı sahaya çıkıyoruz. Balotelli gibi bir oyuncunun kulübede olduğu bir takıma karşı oynayacağız.
Berabere savunma yapıp beraber hücum yapacağız.