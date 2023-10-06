Larsen Adana Demirspor maçı sonrası konuştu!
Trabzonspor, Adana Demirspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Larsen açıklamalarda bulundu. İşte Danimarkalı oyuncunun sözleri... TS SPOR HABERLERİ
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 06.10.2023- 22:16
İşte Danimarkalı oyuncunun sözleri.
Zor bir deplasman burası. Rakibe karşı oynamak kolay değil. İyi bir takım.
Bugün gol pozisyonlarımız vardı belki de o fırsatları değerlendirsek farklı olabilirdi.
Kazanmak için son dakikaya kadar mücadele ettik. Maçı kaybettiğimiz mutsuzuz.