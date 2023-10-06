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Larsen Adana Demirspor maçı sonrası konuştu! Trabzonspor, Adana Demirspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Larsen açıklamalarda bulundu. İşte Danimarkalı oyuncunun sözleri... TS SPOR HABERLERİ Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 06.10.2023- 22:16









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Trabzonspor, Adana Demirspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Larsen açıklamalarda bulundu.



İşte Danimarkalı oyuncunun sözleri.



Zor bir deplasman burası. Rakibe karşı oynamak kolay değil. İyi bir takım.



Bugün gol pozisyonlarımız vardı belki de o fırsatları değerlendirsek farklı olabilirdi.



Kazanmak için son dakikaya kadar mücadele ettik. Maçı kaybettiğimiz mutsuzuz.