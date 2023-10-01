Trabzonspor'da rekortmen Paul Onuachu
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor, sahasında Pendikspor'u 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Bordo-mavililerde, Paul Onuachu ise attığı golle adını tarihe yazdırdı. İşte o detay... TS SPOR HABERLERİ
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 01.10.2023- 06:40
TABELAYI 4 KEZ DEĞİŞTİRDİ
Fotomaç'ta yer alan haberde Paul Onuachu, Pendikspor filelerini havalandırarak adını tarihe yazdırdı. 29 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili formayla çıktığı ilk 3 maçta gol atan ilk oyuncu oldu. Trabzonspor'da sezonun ilk 3 maçında fileleri sarsan 2 oyuncu daha var. Ancak Burak Yılmaz ikinci, Anthony Nwakaeme ise 3. sezonunda başarabilmişti. Hiçbiri Onuachu gibi gelir gelmez bu yüzde ile gol atamamıştı. Onuachu böylece Trabzonspor formasıyla çıktığı 3 maçta tabelayı 4 defa değiştirdi. 3'ünde fileleri kendi havalandırdı, Hatay maçında Visca'ya 1 asist yapmıştı