Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'da rekortmen Paul Onuachu

Trabzonspor'da rekortmen Paul Onuachu Son dakika spor haberleri: Trabzonspor, sahasında Pendikspor'u 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Bordo-mavililerde, Paul Onuachu ise attığı golle adını tarihe yazdırdı. İşte o detay... TS SPOR HABERLERİ Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 01.10.2023- 06:40









ABONE OL

Süper Lig'de transfer olduğu günden bu yana Paul Onuachu fırtınası esiyor. Bordo-mavili takıma transferin son günlerinde katılan Nijeryalı forvet oyuncusu ayağının tozuyla çıktığı maçta Beşiktaş derbisinde harika bir kafa golü atmıştı. Ardından sol ayağıyla Hatayspor ağlarını havalandırmıştı. Dünkü Pendikspor maçında gözler yine onun üzerindeydi. Maçın başında kazanılan duran topta rakip ceza sahası içinde çok iyi pozisyon aldı. Anastasios Bakasetas'ın ortasına arkadan hareketlenerek vurdu, ağları sarstı.



TABELAYI 4 KEZ DEĞİŞTİRDİ



Fotomaç'ta yer alan haberde Paul Onuachu, Pendikspor filelerini havalandırarak adını tarihe yazdırdı. 29 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili formayla çıktığı ilk 3 maçta gol atan ilk oyuncu oldu. Trabzonspor'da sezonun ilk 3 maçında fileleri sarsan 2 oyuncu daha var. Ancak Burak Yılmaz ikinci, Anthony Nwakaeme ise 3. sezonunda başarabilmişti. Hiçbiri Onuachu gibi gelir gelmez bu yüzde ile gol atamamıştı. Onuachu böylece Trabzonspor formasıyla çıktığı 3 maçta tabelayı 4 defa değiştirdi. 3'ünde fileleri kendi havalandırdı, Hatay maçında Visca'ya 1 asist yapmıştı