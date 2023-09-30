Trendyol Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında sahasında Pendikspor'u ağırlayacak Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Bjelica'nın açıklamalarından satır başları:

Canımızı yakan mağlubiyet oldu. Çünkü maça baktığınızda 71. dakika itibarıyla 2–0 önde olduğumuz maçı 3–2 kaybetmek şok oldu. Hafta bizim adımıza çok iyi geçti. Arkadaşlarla konuştuk. Neleri yanlış yaptığımızı, neleri daha iyi yapacağımızı oyuncularımızla konuştuk. Hatalarımızdan ders aldık.

Bugün önemli bir maça çıkacağız. Karşılaşmada Trezeguet ve Abdülkadir değişikliğini görebilirsiniz. Trezeguet ile kanatlardan oyunu açmak, fırsatlar bulmak için bu değişikliği yaptık. Hedefimiz maçı kazanmak.