Transfermarkt, futbolcuların bonservis değerlerini güncelledi. Güncellenen verilere göre Trabzonspor'da bazı isimler büyük düşüş yaşadı. Bordo-mavili ekibin kadro değeri 130 milyon eurodan 125 milyon euroya indi. İşte haberin detayları... | Trabzonspor haberleri

Transfermarkt sitesi, futbolcu piyasa değerlerini güncelledi. Fotomaç'ın derlediği haberde güncellenen verilerde Trabzonsporlu oyuncuların büyük düşüş yaşadığı görüldü. Bordo-mavililerin takım değeri 130 milyon euro'dan 125 milyon euro'ya indi.

PEPE ARTIK 14 MİLYON

Karadeniz devinde en yüksek piyasa değeri kaybı yaşayan isim bonservisiyle Türkiye'ye kesin transfer yapan ve henüz maça çıkamayan 28 yaşındaki Nicolas Pepe oldu. Pepe'nin piyasa değeri 18 milyon euro'dan 14 milyon euro'ya düştü.

MENDY 4 MİLYON ARTTI

Bordo-mavili takımda en yüksek piyasa değer artışı yaşayan isim sözleşmesinin sona ermesine 10 ay kala 4.4 milyon euro bonservisle transfer edilen 23 yaşındaki Batista Mendy oldu. Fransız ön libero, 3 milyondan 7 milyon euro'ya yükseldi.