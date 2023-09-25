Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, Hatayspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Bu maçı Hatay'da oynamayı isterdik. Yaşanan büyük acılar sonrasında burada oynamak zorundayız. Umuyoruz ki bir sonraki maçı Hatay'da oynayacağız.

Sözlerime başlamadan önce, üzücü deprem felaketiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Biz bu maçı Hatay'da oynamak isterdik ama yaşanan acılar sonrası burada oynamak zorundayız. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umarım bir sonraki maçı Hatay'da oynarız.

İlk 11'i değiştirmek için çok fazla nedenimiz yoktu. İlk 11'de oynayan tüm arkadaşlar çok iyi çalıştı, şansı hak ettiler diye düşünüyorum ve aynı 11'le başlıyoruz.