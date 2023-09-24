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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da scout'lar görevde! Yeni transferler... Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'un scout ekibi Batista Mendy ve Mehmet Can Aydın transferinde büyük rol oynamıştı. Şimdi ise aynı ekip yeni yıldızlar arayışına geçti. İşte detaylar... Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 24.09.2023- 06:40









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Trabzonspor sezon başı transfer çalışmalarını yürütürken gelecek yılları da planlamıştı. Batista Mendy, Mehmet Can Aydın gibi oyuncular da bu plan dahilinde kadroya dahil edilmişti. Scout ekibi de transferde önemli rol oynamıştı. Batista Mendy, Fransa 2. Lig ekibi Angers'ten, Mehmet Can da Almanya 2. Ligi Schalke'den transfer edilmişti. Bu iki oyuncunun kısa sürede gösterdiği muhteşem performans camiayı sevince boğdu. Fotomaç'ın haberinee göre; Yönetim ve teknik heyet, scout ekibini kutlarken, yeni görev verdiler. Scout ekibi dünyanın dört bir yanında 20-25 yaş aralığında Trabzonspor'un mali yapısına uygun olabilecek, yetenekli oyuncuları taramaya başladı.