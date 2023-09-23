Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'da Bjelica'nın transferleri fiziğiyle dikkat çekti

Trabzonspor'da Bjelica'nın transferleri fiziğiyle dikkat çekti Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da yapılan takviyelerle Beşiktaş karşısında alınan galibiyet ve sergilenen futbol tam nol almıştı. Bordo-mavililerde özellikle yeni transferleri fizik üstünlüğü ise dikkat çekmişti. İşte haberin detayları... TS SPOR HABERLER... Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.09.2023- 06:40









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Transfer döneminin en hızlı takımlarından olan ve toplamda 16 yeni isimle kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, takım boyunu uzattı. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın talebi doğrultusunda kadroya katılan oyuncuların boy ortalaması 1.86 oldu. Özellikle savunma, orta saha ve hücum hattında Fırtına, boy ortalamalarıyla rakiplerinin bir hayli önüne geçti. Bordo-mavililerde en uzun boylu futbolcu 2.01 ile Nijeryalı forvet Onuachu olurken, Baniya ve Benkovic de 1.94 ile öne çıktı.



EN KISASI ABDÜLKADİR



Fotomaç'ta yer alan haberde ön libero Mendy de 1.91 boyuyla dikkat çekerken, İspanyol savunma oyuncusu Fernandez'in boyu 1.90. Takımın boyu geçen sezona göre oldukça uzamış oldu. Diğer yeni transferler Pepe 1.83, Berat Özdemir 1.87, Onuralp Çevikkan 1.91, Mehmet Can Aydın 1.80, Kourbelis 1.81, Teklic 1.82, Göktan 1.76, Orsic 1.79 ve Fountas'ın 1.70 boyu bulunuyor. Bjelica'nın transferlerinden en kısası Fountas (1.70) olurken, takımdaki boyu en kısa futbolcu Abdülkadir Ömür (1.68 cm).





Karadeniz devi, Süper Lig'in 6. haftasında 25 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Futbolcular, Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma ve koordinasyon yaptı. Rondo ile devam eden idman, sonuçlandırma ve dar alanda oyun ile tamamlandı.



EVİNDE BİR BAŞKA



Bordo mavililer, iç sahada bütün maçlarda rakip fileleri havalandırmayı başardı. Bordo-mavililer, sahasındaki 6 karşılaşmada 17 gol atarken kalesinde 5 gol gördü. Kendi sahasında 2.83 gol ortalaması yakalayan Karadeniz ekibi, kalesinde ise 0.83 ortalama ile maçlarını oynadı.



10 santim daha uzun



Geçen sezon takımın genel boy ortalaması 1.73'tü. Bu sezonki tüm takımın boy ortalaması ise 1.83 santimetre seviyelerine çıkmış durumda. Takımın fiziksel özelliklerinde ciddi artış gözlenirken, ligde son Beşiktaş derbisinde takımın ilk 11'inin boy ortalaması da 1.86 oldu. Stoper tandemindeki iki isim Baniya ve Benkovic, 1.94'lük boylarıyla hava toplarında geçit vermiyor.



Son yapılan transferlerin ardından artık forma aslanın ağzında. Kadro derinliğinin sağlanmasıyla birlikte hemen her bölge için rekabet ortamı iyice artarken, oyuncuların istekli olmalarının yanında mücadeleleri Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'yı fazlasıyla mutlu ediyor.