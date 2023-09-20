Anastasios Bakasetas, ligde 5 hafta sonunda Bardhi ve Enis Destan ile ikişer golle takımına en çok gol katkı sağlayan oyuncular arasında geliyor.

Trabzonspor'a 2020-2021 sezonunun devre arasında Alanyaspor'dan 3 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Yunan futbolcu, şimdiye dek 108 resmi maçta forma giyerken rakip fileleri 30 kez havalandırdı.

Karadeniz ekibinde Bakasetas'ı, kadroda bulunan oyuncular arasında 25 golle Abdülkadir Ömür takip etti.

SEZONDAKİ GOL KATKILARI

İlk olarak 2020-2021 sezonunun 22. haftasındaki Beşiktaş maçında forma giymeye başlayan Bakasetas, bordo-mavili formayla sezonu 19 lig maçında 6 gol ile tamamlamayı başardı.

İkinci sezonunda 34 lig maçında 8 gol, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 maçta 1 gol atan Yunan futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 4 maçta forma giyip gol kaydedemezken toplamda 43 resmi maçta 9 kez rakip fileleri havalandırdı.

Bakasetas, 2022-2023 sezonunda ise bordo-mavili takımda en fazla golü kaydettiği sezonu yaşadı. Yunan futbolcu, ligde 27 maçta 8 gol, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 3 gol, Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2 maçta 1 gol, Süper Kupa maçında 1 gol attı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3, Konferans Ligi'nde 2 maç oynayan Bakasetas, toplamda 41 resmi maçta 13 gol kaydetti.

Bakasetas, bu sezon ise 5 lig maçında rakip filelere 2 gol gönderdi.

Yunan oyuncu, söz konusu dönemde 21 de asist yaparak skor üretimine destek verdi.

ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞADI

Bakasetas, Trabzonspor'da 2021-2022 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. 37 sezon aradan sonra şampiyonluk kupasını kaldıran bordo-mavili takımda Yunan oyuncu, bu büyük özleme son veren oyuncular arasında yer aldı.

Yunan orta saha, 2022-2023 sezonu öncesinde Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine getiren bordo-mavili takımın kadrosunda yer alırken bu karşılaşmada da 1 gol attı.