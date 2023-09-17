Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Maçın ilk golünü kaydeden Paul Onuachu açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"İlk maçımda, ilk golü attım. Gurur verici. Taraftarlarımız, bize çok destek verdi. Bu galibiyet için çok çalıştık. Herkes elinden geleni yaptı. Taraftarlarımız arkamızdaydı. Taraftarların, bana verdiği enerjinin karşılığını vermek istedim. Bunu da başardım."

"SAKATLIĞIMI RİSKE ETMEDİM"

"Maç devam ederken sakatlık yaşadım. İlk yarı bitene kadar riske girmedim. Çok ciddi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Daha kötüye gitmemesi için oyundan çıktım."

"DOĞA SİZE NE VERİYORSA KABUL EDİN"

"Doğa size ne verdiyse, onu kabul etmelisiniz. Bazen kısa birinin yaptığını, uzun boylu biri yapamaz. Bazen uzun boylu birinin yaptığını, kısa boylu yapamaz. Doğa size ne veriyorsa, kabul edin."