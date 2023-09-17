Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica, Beşiktaş maçının öncesinde açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

Nenad Bjelica: Bugün stadyumumuz dolu olduğu için çok mutluyum. İnanılmaz bir ambiyans olacak. Bir galibiyet hediye etmek istiyoruz. Milli aradan önce önemli bir galibiyet aldık. 10 günlük bir çalışma sürecimiz oldu. Takım iyi çalıştı. Aramıza önemli isimler katıldı. Onuachu ve Mendy, ilk kez 11'de olacaklar. Önemli katkılar bekliyoruz. Pepe, sizin de bildiğiniz gibi takım antrenmanlarından uzak kaldı ve maçlarda oynamadı. Optimum hazır olması için birkaç haftaya ihtiyacı var. Katkıda bulunacağından şüphemiz yok. Biz de ona yardımcı olacağız bu konuda.